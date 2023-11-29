Власти Миньяра, срубившие 40-летнюю ель на придомовом участке, пообещали высадить новую

В Челябинской области чиновники извинились за похищение ели, выросшей на участке у местных жителей. Об этом сообщает «Подъем».

Сотрудники администрации Ашинского муниципального района и Миньярского городского поселения не знали, что участок, на котором стояло срубленное по их распоряжению дерево, имеет собственника. Власти, решившие, что оно бесхозное, извинились перед хозяевами и пообещали высадить новую ель.

«То, что участок принадлежит частному лицу, выяснилось уже после того, как ель была срублена. Согласно имеющимся документам и информации председателя садового товарищества, данный участок считался бесхозным, так как наследники не оформили участок в собственность должным образом. На этом основании было принято решение спилить ель и установить ее на городской площади. Администрация Миньярского городского поселения сожалеет о случившемся и приносит извинения семье. Мы постараемся возместить нанесенный ущерб: взамен срубленной ели предлагаем высадить новое дерево», — отметили чиновники.

Недавно власти Миньяра поставили на городской площади ель, которую украли с частного участка. Его владелица рассказала о произошедшем в местной группе во «ВКонтакте» 27 ноября. Ель росла на частном садовом участке 41 год — дерево, по словам женщины, посадили ее супруг вместе с отцом в 1982 году.

«Очень жалко, что ее спилили, это память наша была», — написала женщина под собственным фото с елью, сделанном в феврале.

Городская администрация опубликовала видео, на котором видно, как спиленную ель грузят на спецтехнику. После резонанса, вызванного публикациями истории в СМИ и соцсетях, была начата проверка.

Ранее чиновники из Нижегородской области украли ель у инвалида-пенсионера для украшения города.