Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Власти Миньяра, срубившие 40-летнюю ель на придомовом участке, пообещали высадить новую

Чиновники из Миньяра извинились за похищенную с частного участка 40-летнюю ель

В Челябинской области чиновники извинились за похищение ели, выросшей на участке у местных жителей. Об этом сообщает «Подъем».

Сотрудники администрации Ашинского муниципального района и Миньярского городского поселения не знали, что участок, на котором стояло срубленное по их распоряжению дерево, имеет собственника. Власти, решившие, что оно бесхозное, извинились перед хозяевами и пообещали высадить новую ель.

«То, что участок принадлежит частному лицу, выяснилось уже после того, как ель была срублена. Согласно имеющимся документам и информации председателя садового товарищества, данный участок считался бесхозным, так как наследники не оформили участок в собственность должным образом. На этом основании было принято решение спилить ель и установить ее на городской площади. Администрация Миньярского городского поселения сожалеет о случившемся и приносит извинения семье. Мы постараемся возместить нанесенный ущерб: взамен срубленной ели предлагаем высадить новое дерево», — отметили чиновники.

Недавно власти Миньяра поставили на городской площади ель, которую украли с частного участка. Его владелица рассказала о произошедшем в местной группе во «ВКонтакте» 27 ноября. Ель росла на частном садовом участке 41 год — дерево, по словам женщины, посадили ее супруг вместе с отцом в 1982 году.

«Очень жалко, что ее спилили, это память наша была», — написала женщина под собственным фото с елью, сделанном в феврале.

Городская администрация опубликовала видео, на котором видно, как спиленную ель грузят на спецтехнику. После резонанса, вызванного публикациями истории в СМИ и соцсетях, была начата проверка.

Ранее чиновники из Нижегородской области украли ель у инвалида-пенсионера для украшения города.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий