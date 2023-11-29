Адвокат – об избиении американца Уилана в колонии: «он может постоять за себя»

Один из заключенных мордовской колонии напал на американца Пола Уилана, осужденного по обвинению в шпионаже. Адвокат иностранца Владимир Жеребенков в беседе с «Газетой.Ru» выразил уверенность, что Уилан смог постоять за себя — он офицер морской пехоты и проходил спецподготовку.

«Я звонил во ФСИН, но ФСИН такую информацию не дает, то есть нас не уведомляют об этом, поскольку это режимный объект, и по телефону никакой информации не дают. Ехать туда очень далеко, да и не дадут эту информацию, поскольку уклоняются от всех этих конфликтов. Но я хочу сказать, что даже если и был конфликт, то я жалею того, кто напал на Пола Уилана. Не надо забывать, что Пол – офицер морской пехоты, у него спецподготовка, которая предусматривает изучение боевых приемов самбо, дзюдо, карате, то есть он может за себя постоять. И я уверен, если какой-то конфликт произошел, то и постоял за себя», — сказал он.

Жеребенков отметил, что Уилан отбывает наказание в спецзоне с другими иностранцами, среди которых много осужденных по статьям о контрабанде наркотиков. Он добавил, что «жалеет» напавшего на Уилана заключенного, но уверен, что ничего серьезного не произошло.

«Может быть конфликт, поскольку на зоне все на нервах. У него спецзона для иностранцев, в основном там 90% сидят наркоманы, которые привозили наркотики в Россию, были здесь задержаны. Это африканцы в основном, с Азии кто-то. Англичан было три человека в отряде. Все остальные – это наркоманы в основном, другие мошенники и прочие. Он боевой офицер, за себя постоит, и постоял, я уверен. Поэтому я жалею того, кто совершил [нападение]. Навряд ли что-то серьезное было, поскольку он мог противодействовать этому – раз. Во-вторых, там серьезный контроль и все время находятся под видеонаблюдением. Естественно, там каких-то серьезных последствий не будет», — пояснил он.

29 ноября «Интерфакс» со ссылкой на УФСИН по Мордовии сообщил, что между осужденным за шпионаж американцем Полом Уиланом и другим заключенным произошел конфликт «на бытовой почве».

Как говорится в аудиозаявлении Уилана, переданном телеканалу CNN, на него напал 50-летний заключенный из Турции, который находится в тюрьме недавно и имеет антиамериканские взгляды. Уилан рассказал, что посетил врача и сообщил об инциденте замначальника колонии. Он также намерен выдвинуть против турка обвинения в нападении.

Пола Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. Его приговорили к 16 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии. Уилан свою вину отрицает.

В октября 2023-го сообщалось, что США сделали России «серьезное предложение» по поводу освобождения Уилана, однако РФ якобы на него не ответила.

Ранее обвиняемому в шпионаже американскому журналисту Гершковичу продлили арест.