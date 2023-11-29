Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Рабочие перебрали 20 тонн мусора, чтобы найти потерянное обручальное кольцо

UPI: в США рабочие перерыли 20 тонн мусора ради потерянного обручального кольца

close
100%
YouTube

В США рабочие перебрали 20 тонн мусора, чтобы найти потерянное обручальное кольцо, пишет UPI.

Как рассказал представитель мусороперерабатывающего завода в Нью-Гэмпшире, ему позвонил местный политик и связал с жительницей города, которая случайно выбросила свое обручальное кольцо.

«Она рассказала, в какое время ее муж выбросил мусор, что было еще в мусорном мешке», — сообщили на заводе.

Рабочим пришлось перебрать около 20 тонн мусора, и кольцо все-таки было найдено спустя два часа после начала поисков. Ювелирное изделие почистили и вернули обратно радостной хозяйке.

Позже сотрудники завода рассказали, что подобные ситуации происходят, но не часто. За два года было только три инцидента с потерянными кольцами.

Ранее молодожены устроили свадебную фотосессию на городской свалке. Таким образом они хотели привлечь внимание к проблемам экологии.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий