«Ленин — все». В Таганроге обследуют упавшее из-за шторма панно с вождем

Советское мозаичное панно с изображением Владимира Ленина обрушилось в Таганроге 27 ноября из-за штормовой погоды на юге России. В городской администрации «Газете.Ru» сообщили, что объект обследуют и примут меры.

«Специализированной организацией будет проведено обследование объекта «Мозаичное панно «В.И. Ленин», на ул. Большой Бульварной, 12. По его итогам будет принято решение о дальнейших мероприятиях, результаты которого будут доведены до населения на официальных страницах администрации», — сообщили в мэрии.

Об обрушении мозаичного панно в стиле советского модернизма 27 ноября сообщил Telegram-канал «Мой Таганрог».

«Ленин на Бульварной, напротив прибоя – все», — написал автор.

Ранее на Урале осквернили советский памятник Ленину.