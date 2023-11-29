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«Ленин — все». В Таганроге обследуют упавшее из-за шторма панно с вождем

В администрации Таганрога пообещали обследовать панно с Лениным после его падения

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Советское мозаичное панно с изображением Владимира Ленина обрушилось в Таганроге 27 ноября из-за штормовой погоды на юге России. В городской администрации «Газете.Ru» сообщили, что объект обследуют и примут меры.

«Специализированной организацией будет проведено обследование объекта «Мозаичное панно «В.И. Ленин», на ул. Большой Бульварной, 12. По его итогам будет принято решение о дальнейших мероприятиях, результаты которого будут доведены до населения на официальных страницах администрации», — сообщили в мэрии.

Об обрушении мозаичного панно в стиле советского модернизма 27 ноября сообщил Telegram-канал «Мой Таганрог».

«Ленин на Бульварной, напротив прибоя – все», — написал автор.

Ранее на Урале осквернили советский памятник Ленину.

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