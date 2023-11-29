D4 стал диаметром с самым большим числом московских городских вокзалов

Московский городской вокзал — это современный железнодорожный транспортный узел, где пассажиры могут пересесть между несколькими видами транспорта, рассказал заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что сейчас 31 московский городской вокзал расположен на МЦК и 48 – на 4 линиях МЦД, а самое большое их количество (24) среди диаметров находится на четвертой линии наземного метро.

«Московский городской вокзал — это современный железнодорожный транспортный узел, где пассажиры могут пересесть между несколькими видами транспорта. Создана комфортная интеграция, пересадки занимают всего несколько минут. Московский городской вокзал соответствует всем стандартам Московского транспорта», — рассказал Ликсутов.

Также он рассказал, что на них размещена понятная навигация: схемы со всеми пересадками, таблички с номерами выходов со станций, названиями крупных улиц и самых популярных мест.

«Легко найти путь к музею, театру или парку. Также здесь установлены табло с расписанием, которые отображают ближайшие поезда», — добавил он.

Ликсутов подчеркнул, что в будущем московских городских вокзалов станет еще больше. Ведется строительство новых вокзалов Петровско-Разумовская и Митьково, идет реконструкция Беговой, Рижской.