Полицейские устроили погоню за 12-летним школьником, угнавшим погрузчик

В США 12-летний школьник угнал погрузчик и устроил погоню с полицейскими, пишет People.

Как пишут СМИ, погрузчик стоял рядом со школой, в которой учится подросток. Ему удалось взломать дверь, оказаться внутри транспортного средства и включить зажигание. Несовершеннолетнего водителя, катающегося по дорогам, заметили патрульные. После того, как мальчик проигнорировал их требования об остановке, полицейские устроили погоню.

Офицером потребовался час, чтобы поймать угонщика. За это время школьник успел повредить 10 автомобилей, оказавшихся у него на пути.

«Это была очень опасная ситуация, которая легко могла закончиться серьезными травмами», — прокомментировали в полиции.

На данный момент подросток находится под стражей в центре содержания несовершеннолетних, пока полиция продолжает расследование.

Ранее угонщик не смог завести чужую машину и похитил ее, установив аккумулятор от своей.