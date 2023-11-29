Стало известно, верят ли россияне в существование климатического оружия

Большинство (61%) россиян верят, что теоретически существование климатического оружия возможно, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 5,8 тыс. человек.

«Вообще-то, разгон облаков и вызов дождя — это и есть управление погодой. Так что все возможно», — отметил респондент.

15% опрошенных выразили абсолютную уверенность в том, что климатическое оружие давно изобрели. По их мнению, его также уже могли где-то применять. 18% сочли мнение о существовании такого оружия сказкой.

«Нет. Нос не дорос у человека климатом управлять. Но это и хорошо», — сказала участница опроса.

Оставшиеся 6% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос, потому что не разбираются в нем.

27 ноября стало известно, что большинство (72%) россиян сочли очевидным изменение климата на планете. Из них 56% заметили увеличение количества стихийных бедствий за последние годы, еще 16% — глобальное потепление. Они уточнили, что зима стала теплее и менее снежной, а лето — более продолжительным, чем 20-30 лет назад.

Ранее сообщалось, что США решили бороться с Россией доминированием в сельском хозяйстве климатическим оружием.