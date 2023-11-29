Миньярские чиновники украли ель с садового участка и поставили ее на площади

В Миньяре под Челябинском чиновники украли с частного садового участка ель и поставили ее на площади. Об этом в группе »Подслушано Миньяр» во «ВКонтакте» сообщила хозяйка участка.

По словам женщины, дерево посадили ее супруг вместе с отцом в 1982 году — тогда избранник россиянки пошел в первый класс. Ель росла на частном садовом участке 41 год.

«А теперь украшает нашу площадь, конечно очень жалко, что ее спилили, это память наша была», — рассказала женщина (орфография и пунктуация автора сохранены).

Миньярская администрация опубликовала видео, где видно, как спиленную ель грузят на спецтехнику. Обращались ли собственники участка, где росло дерево, в правоохранительные органы, не сообщается.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать искусственную ель.