Певица Наргиз призналась пранкерам в спонсировании ВСУ

Звезда российского шоу «Голос» певица Наргиз призналась пранкерам Вовану (Владимиру Кузнецову) и Лексусу (Алексею Столярову), что помогала Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом пранкеры рассказали в своем Telegram-канале.

Блогеры рассказали, что позвонили певице от имени бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко. Во время беседы Наргиз назвала себя патриоткой США и заявила, что конфликт с Россией — это ее личная война, от которой она «даже приболела психически». В итоге, чтобы доказать свою преданность к Украине, она спонсировала ВСУ, написали Вован и Лексус.

Также во время разговора Наргиз показала татуировку с трезубцем и заявила, что собирается набить еще одну, с Бандерой — несмотря на свои еврейские корни.

До этого пранкеры опубликовали в своем канале видео со звонком певцу Эдуарду Шарлоту от имени президента Украины Владимира Зеленского. Во время пранка исполнитель спел гимн Украины и проскандировал речовку о «москалях». Зеленского на видео изобразил загримированный блогер Макс Комикадзе (Вусал Филимонов).

Ранее премьер Италии Мелони сообщила об отставке ее советника после пранка блогеров Вована и Лексуса.