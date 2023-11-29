Суд на Украине заочно приговорил российскую журналистку к 11 годам тюрьмы

Украинский суд заочно приговорил российского блогера и журналистку Юлию Витязеву (Лозанову) к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает львовское городское издание «Запад».

Галицкий районный суд Львова инкриминировал Витязевой информационное сотрудничество с Россией и оправдание действий Москвы на Украине. Основанием для подобных обвинений послужило то, что журналистка ранее жила в Одессе, хотя еще в 2015 году она переехала в РФ, а в 2020 году ей было предоставлено российское гражданство.

Отмечается, что в январе 2023 года года Совет безопасности Украины внес Витязеву в санкционный список.

Ранее сообщалось, что украинский суд вынес заочный приговор 52 депутатам Госдумы РФ, которые, по версии инстанции, помогли президенту России Владимиру Путину с началом военной спецоперации на Украине. Российских парламентариев приговорили к 15 годам лишения свободы заочно.

До этого 20 депутатов Госдумы были заочно приговорены к такому же сроку с конфискацией имущества по той же статье.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».