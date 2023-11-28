Российские врачи спасли мужчину с пулей в глазу

Врачи Городской больницы №5 Набережных Челнов спасли мужчине глаз, в который выстрелили в упор из пневматического пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе Республики Татарстан.

Пострадавший обратился за медицинской помощью спустя два часа после получения травмы. По его словам, он не сразу понял, что произошло и медлил с визитом в больницу, несмотря на сильную боль.

В больнице врачи провели мужчине обследование и диагностировали тяжелое проникающее ранение с повреждением внутренних оболочек глаза и их частичной потерей. Медики приняли решение провести экстренную операцию.

«Операция была сложной, так как металлическая пуля, пройдя через нижнюю прямую мышцу глаза, пробила все оболочки глазного яблока и осталась в стекловидном теле. Мы ее удалили с помощью магнита, восстановили нижнюю прямую мышцу и ушили рану», — рассказал офтальмолог больницы Рифат Замалиев.

Теперь молодому человеку предстоит длительная реабилитация, чтобы восстановить зрение.

Ранее на Урале мужчина прострелил соседу ногу из-за громкой музыки.