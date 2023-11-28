Патриарх Кирилл высказался о миграционной ситуации в России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что ошибочная политика в сфере миграции может привести к самым печальным последствиям. Соответствующее заявление он сделал, выступая на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС), передает ТАСС.

По словам главы РПЦ, тема миграционной ситуации в РФ «острая и не всем приятная», однако этот вопрос очень «важен в свете сказанного о сохранении русской культуры.

«Современные миграционные процессы и текущий характер представляют серьезный внешний вызов нашей культурной традиции, ошибочная миграционная политика может привести к самым печальным последствиям для русского мира и для России как его духовно-культурного ядра», — сказал он.

Патриарх Кирилл также не исключил, что в экономическом плане обойтись совсем без миграционных потоков сейчас действительно довольно сложно. При этом он считает, что это не значит, что эти потоки не надо регулировать и ограничивать. Массовый приток мигрантов, не владеющих русским языком, не имеющих должного представления о культуре и истории России и не желающих интегрироваться в общество РФ, меняет облик городов страны и приводит к деформации единого правового, культурного и языкового пространства РФ, отметил глава РПЦ.

Он также призвал трудовых мигрантов уважать российское общество.

Кроме того, глава РПЦ высказал мнение, что РФ нуждается в значительной корректировке миграционной политики. Он указал на неэффективность решение проблем с мигрантами «через попытки договориться с национальными диаспорами и кланами, которые готовы не только горой вступиться за своего представителя, чтобы избавить его от справедливого наказания по закону, но и всячески мстить тем, кто посмел обратиться в правоохранительные органы».

До этого президент России Владимир Путин заявил, что к ситуации с притоком мигрантов необходимо подходить аккуратно, так как нельзя допустить появления гетто в России.

Ранее Бастрыкин предложил лишать мигрантов гражданства за отказ от участия в СВО.