Сургутский мальчик дал отпор провоцировавшим уличную драку с пенсионерами хулиганам

В Сургуте 13-летний мальчик дал отпор хулиганам, провоцировавшим уличную драку с пенсионерами. Об этом сообщает Telegram-канал

«ЧП ХМАО Югра».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на улице Каролинского. Школьник провожал дедушку с бабушкой домой после семейного ужина. На пути им встретились двое прохожих — между ними произошла словесная перепалка.

Мальчик сделал прохожим замечание и попросил их успокоиться, но агрессивные молодые люди попытались спровоцировать драку с пожилыми россиянами. Тогда школьник дал хулиганам «жесткий отпор». Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали агрессоров и доставили их в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее россиянки подрались возле детского сада из-за ссоры в соцсетях.