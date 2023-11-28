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Сургутский мальчик дал отпор провоцировавшим уличную драку с пенсионерами хулиганам

В Сургуте 13-летний мальчик защитил бабушку с дедушкой, дав отпор хулиганам

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Shutterstock

В Сургуте 13-летний мальчик дал отпор хулиганам, провоцировавшим уличную драку с пенсионерами. Об этом сообщает Telegram-канал
«ЧП ХМАО Югра».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на улице Каролинского. Школьник провожал дедушку с бабушкой домой после семейного ужина. На пути им встретились двое прохожих — между ними произошла словесная перепалка.

Мальчик сделал прохожим замечание и попросил их успокоиться, но агрессивные молодые люди попытались спровоцировать драку с пожилыми россиянами. Тогда школьник дал хулиганам «жесткий отпор». Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали агрессоров и доставили их в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее россиянки подрались возле детского сада из-за ссоры в соцсетях.

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