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Патриарх предупредил о «расшатывании извне» русской традиции

Патриарх Кирилл: русскую традицию пытаются расшатать извне и изнутри

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предупредил, что русская традиция, которая включает в себя семейные ценности, находится под большим давлением. Об этом он рассказал на пленарном заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).

«Сегодня традиция испытывает мощное давление, ее пытаются расшатать как изнутри, так и извне», — приводит ТАСС слова патриарха.

Священнослужитель также выразил благодарность российскому президенту Владимиру Путину, который, на взгляд патриарха, понимает особую роль православия в становлении русской культуры.

До этого патриарх Кирилл заявил, что Россия не нуждается в идеологии, потому что у нее уже есть национальная идея, которая выражается в разделении обществом общих ценностей, таких, как искренняя любовь и преданность Родине.

До этого клирик объяснил, из чего складывается единство российского народа.

Ранее стало известно, что патриарх Кирилл может встретиться с папой Римским в Дубае.

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