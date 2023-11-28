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Путин поблагодарил главу РПЦ за труд по духовному возрождению России

Путин поблагодарил патриарха Кирилла за работу по духовному возрождению России

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Сергей Карпухин/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за работу по духовному возрождению России, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора. Об этом сообщает ТАСС.

Особые слова благодарности российский лидер адресовал главе Всемирного русского народного собора — Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

«Знаю, какую неустанную работу по духовному возрождению России вы проводите», — сказал Путин.

Он отметил значимость и весомость позиции предстоятеля Русской православной церкви.

28 ноября Путин поблагодарил Всемирный русский народный собор за поддержку. Он объединил более 10 секций, в том числе идеологическую, образовательную, демографическую, военную, экономическую, миграционную, международную, молодежную и другие.

22 ноября 88-е отделение собора начало работу в Великом Новгороде. Заместитель главы ВРНС Константин Малофеев отметил, что именно на Новгородской земле завершается объединение страны.

Ранее в РПЦ ответили на обвинения в попытке причислить патриарха Кирилла к лику святых.

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