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Патриарх Кирилл оценил необходимость наличия идеологии у России

Патриарх Кирилл: у России есть национальная идея, а идеология стране не нужна

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что РФ не нуждается в идеологии, однако национальная идея у страны уже есть. По мнению священнослужителя, эта идея заключается в разделении обществом общих ценностей, таких как искренняя любовь и преданность Родине. Слова патриарха, высказанные на пленарном заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС), приводит ТАСС.

До этого на заседании по видеосвязи выступил президент России Владимир Путин, который выразил точку зрения по ряду вопросов, связанных с развитием страны. По его словам, перед РФ стоят масштабные задачи, но она готова их выполнить.

Всемирный русский народный собор проходит 27–28 ноября. Главная тема мероприятия — «Настоящее и будущее русского мира». Помимо Путина, в нем участвуют патриарх Кирилл, представители РПЦ и других религиозных организаций, а также общественные деятели, ученые и другие эксперты.

Ранее патриарх Кирилл рассказал, из чего складывается единство российского народа.

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