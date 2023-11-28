Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Москве обустроили несколько участков рядом с образовательными центрами

Территории двух инновационных центров превратили в общественные пространства

close
100%
Mos.ru

В 2023 году в столице привели в порядок несколько участков рядом с научно-технологическими и образовательными центрами, сообщается на сайте mos.ru.

Рядом с территорией индустриального парка «Руднево» благоустроили участок площадью 10,3 гектара между Северо-Восточной хордой, Сочинской улицей и Проектируемым проездом № 625 вблизи жилой застройки в районе Некрасовка. На основе пожеланий местных жителей и сотрудников предприятий специалисты сделали на месте пустующего пространства без развитой инфраструктуры функциональную зону для комфортного отдыха.

На прилегающей к кластеру «Ломоносов» территории завершили первый этап работ по улучшению пешеходной и транспортной доступности. Привели в порядок и Проектируемый проезд № 6453, который соединил площадь у гимназии МГУ с проспектом Вернадского. Площадь благоустроенной территории составила почти 1,6 гектара.

На месте неухоженного участка центра «Сколково» создали пространство для отдыха и прогулок. Территорию парка условно разделили на две части — деловую и природную.

На пересечении деловой и природной зоны создали площадку для отдыха на воде. Кроме того, в парке установили беседки и скамейки, информационные стенды и указатели, а для велосипедистов проложили специальные дорожки.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий