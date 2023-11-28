В Москве обустроили несколько участков рядом с образовательными центрами

В 2023 году в столице привели в порядок несколько участков рядом с научно-технологическими и образовательными центрами, сообщается на сайте mos.ru.

Рядом с территорией индустриального парка «Руднево» благоустроили участок площадью 10,3 гектара между Северо-Восточной хордой, Сочинской улицей и Проектируемым проездом № 625 вблизи жилой застройки в районе Некрасовка. На основе пожеланий местных жителей и сотрудников предприятий специалисты сделали на месте пустующего пространства без развитой инфраструктуры функциональную зону для комфортного отдыха.

На прилегающей к кластеру «Ломоносов» территории завершили первый этап работ по улучшению пешеходной и транспортной доступности. Привели в порядок и Проектируемый проезд № 6453, который соединил площадь у гимназии МГУ с проспектом Вернадского. Площадь благоустроенной территории составила почти 1,6 гектара.

На месте неухоженного участка центра «Сколково» создали пространство для отдыха и прогулок. Территорию парка условно разделили на две части — деловую и природную.

На пересечении деловой и природной зоны создали площадку для отдыха на воде. Кроме того, в парке установили беседки и скамейки, информационные стенды и указатели, а для велосипедистов проложили специальные дорожки.