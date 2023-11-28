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Обстрелы ВСУ повредили Каховскую подстанцию

ВСУ повредили Каховскую подстанцию в Херсонской области

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Evgeniy Maloletka/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) посредством обстрела повредили Каховскую подстанцию, из-за чего в Херсонской область происходят перебои с электричеством. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на «Херсоноблэнерго».

«ВСУ обстреляли Каховскую подстанцию 330 кВ, она ключевая в электроснабжении региона. И вчера вели по ней огонь, но сегодня добили», — рассказали в компании.

В настоящее время ремонтные бригады даже не могут осмотреть подстанцию, поскольку украинские войска продолжают вести обстрелы. Однако утверждается, что вопрос с энергоснабжением области решат в течение суток.

До этого из-за обстрелов ВСУ оказалась обесточена часть Донецкой народной республики. Сообщалось о прекращении работы ряда котельных в регионе., а правительство ДНР вело работу в штабном режиме.

После этого в республике вновь начались перебои со светом, на этот раз — из-за снегопада.

Ранее сообщалось, что в городе Саки в Крыму тысячи человек остались без электричества из-за непогоды.

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