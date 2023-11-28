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Описаны подробности переговоров по продлению перемирия в Газе

«Аль-Кахира»: Израиль и США обсудят в Катаре продление перемирия в секторе Газа

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Ohad Zwigenberg/AP

Официальные лица Египта, Израиля и США прибыли в Катар для обсуждения продления перемирия в секторе Газа. Об этом сообщил египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» со ссылкой на источник.

По данным телеканала, Египет, США и Катар, выступающие посредниками в переговорах между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС, встречаются в Дохе, чтобы закрепить прогресс, достигнутый в консультациях о продлении перемирия.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Перемирие сторон начало работать с 24 ноября.

Позже в Палестине заявили, что Израиль и ХАМАС близки к продлению гуманитарного перемирия.

27 ноября официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС достигли соглашения о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявлял, что после короткого перемирия операция в Газе продлится минимум два месяца.

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