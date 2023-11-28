Власти Уссурийска предложили анонимно писать доносы на тех, кто «пропагандирует зло»

Администрация города Уссурийска в Приморском крае предложила гражданам сообщать региональной антитеррористической комиссии о предполагаемых правонарушениях через чат-бот. Соответствующую запись чиновники опубликовали в своем Telegram-канале.

«Видели призывы к экстремизму в социальных сетях? Знаете тех, кто разжигает ненависть и вражду? Пропагандирует зло и террор? Прячет дома оружие? Теперь связаться с антитеррористической комиссией и рассказать о таких «героях» анонимно — реально!» — говорится в сообщении.

Гражданам предлагают написать соответствующее обращение в чат-бот «Опер пишет», после чего, как утверждается, информацию направят в «компетентные органы». Отмечается, что сервис работает на условиях анонимности, и людям не придется сообщать свои персональные данные, включая номер телефона.

До этого чат-бот для поиска «плохих людей» запустили в Белгородской области. В этом случае инициативу проявила ФСБ.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал доносы отвратительным явлением.