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Власти Уссурийска предложили анонимно писать доносы на тех, кто «пропагандирует зло»

Администрация Уссурийска предложила гражданам анономно доносить на экстремистов

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Администрация города Уссурийска в Приморском крае предложила гражданам сообщать региональной антитеррористической комиссии о предполагаемых правонарушениях через чат-бот. Соответствующую запись чиновники опубликовали в своем Telegram-канале.

«Видели призывы к экстремизму в социальных сетях? Знаете тех, кто разжигает ненависть и вражду? Пропагандирует зло и террор? Прячет дома оружие? Теперь связаться с антитеррористической комиссией и рассказать о таких «героях» анонимно — реально!» — говорится в сообщении.

Гражданам предлагают написать соответствующее обращение в чат-бот «Опер пишет», после чего, как утверждается, информацию направят в «компетентные органы». Отмечается, что сервис работает на условиях анонимности, и людям не придется сообщать свои персональные данные, включая номер телефона.

До этого чат-бот для поиска «плохих людей» запустили в Белгородской области. В этом случае инициативу проявила ФСБ.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал доносы отвратительным явлением.

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