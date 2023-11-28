В Москве задержали подростков-диверсантов

В Москве задержаны подростки, обвиняемые в совершении диверсий на железной дороге. Об этом сообщает Юго-Западный следственный отдел на транспорте СК РФ.

«Следствием установлено, что несовершеннолетний со знакомым молодым человеком в октябре 2023 года подожгли головной вагон электропоезда, расположенного на 2 пути моторвагонного депо «Домодедово» Павелецкого направления Московской железной дороги, приведя его в негодность», — говорится в сообщении.

Кроме того, те же молодые люди подожгли релейный шкаф на первом главном пути перегона станций Домодедово — Белые столбы Павелецкого направления Московской железной дороги. Это привело к нарушению графика движения поездов и электричек.

РЕН-ТВ уточняет, что поджигатели «получали «заказы» через интернет от представителей Украины, которые обещали выплатить более 200 тысяч рублей».

Возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Возможный срок наказания – от 12 до 20 лет лишения свободы. Судьбу обвиняемых решит суд.

27 ноября в Новосибирске молодые люди сожгли релейный шкаф ради 20 тысяч рублей и попались полиции.

До того под Тюменью двух подростков арестовали за поджог локомотива на ж/д станции.

Ранее двух жителей Подмосковья заподозрили в подготовке диверсии в воинской части.