Более половины россиян выступили против появления «министерства счастья»

Более половины граждан РФ выступают против создания в стране министерства счастья (56%). Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

«Как показал ноябрьский опрос ВЦИОМ, россияне скептично относятся к идее создать в нашей стране министерство счастья: больше половины считают, что делать этого не нужно (56%)» — говорится в сообщении.

Только 23% назвали эту идею стоящей, а 21% опрошенных затруднились с ответом. Единственная возрастная группа, в которой сторонников министерства счастья больше — молодые люди до 25 лет, за министерство — 50%, против — 25%.

На вопрос о том, почему в стране нужно создать министерство счастья, участники чаще всего отмечали в качестве причины, что люди несчастны – 29%.

В начале ноября спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко предложила рассмотреть вопрос с созданием в РФ «министерства счастья». Своей инициативой российский сенатор поделилась во время форума «Знание. Первые». По ее словам, новое ведомство в РФ рассматривало бы все решения и законопроекты на возможность сделать россиян более счастливыми.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».