В России предложили ограничить содержание алкоголя в мороженом

Министерство финансов России подготовило проект распоряжения, который ограничит предельное содержание этилового спирта в мороженом, замороженных десертах, смесях для их приготовления до 1,2% по аналогии с напитками брожения и квасами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сейчас крепость замороженных десертов достигает 7–10%, что аналогично слабоалкогольным напиткам. При этом, в отличие от напитков, распространение мороженого с добавлением алкоголя не ограничено и свободно продается «в парках и вблизи детских учреждений», обратили внимание в Минфине.

В начале ноября депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев заявил «Газете.Ru», что поддерживает ограничение продажи мороженого с алкоголем для несовершеннолетних. При этом парламентарий не согласен с тем, что такие правила можно распространить на конфеты с ликером и кондитерские изделия, пропитанные алкоголем.

Ранее врачи рассказали о вреде мороженого с алкоголем.