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Женщина узнала об измене бойфренда, когда он делал ей предложение

Independent: американка узнала об измене бойфренда во время предложения

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tiffanylyynn/TikTok

Женщина из США рассказала, что случайно узнала об измене бойфренда, когда он собирался сделать ей предложение, пишет Independent.

По словам Тиффани Лин, она встречалась со своими парнем два года и «безумно любила его». В один из дней мужчина решил сделать ей предложение и отвез в парк аттракционов.

«Он собирался покататься на одном из аттракционов и отдал мне свой телефон со словами: «Сними это, я хочу, чтобы ты увидела, что произойдет», — вспоминает американка.

Однако перед этим бойфренд Тиффани, судя по всему, забыл отключить уведомления. На его телефон внезапно начали приходить текстовые сообщения.

«Оказалось, сообщения были от его любовницы, с которой он возился все время, пока мы вместе», — продолжила Лин.

Женщина добавила, что любовница была очень зла, потому что мужчина за несколько часов отменил с ней встречу.

«И я стою в толпе с сотнями людей, может быть, даже с тысячами людей, пытаясь держать руки ровно и снимать то, что происходит, пока он делает предложение и объявляет об этом всей этой чертовой арене», — описывает свои чувства Тиффани.

После того, как мужчина сделал ей предложение, Лин ничего не ответила, а схватила его за руку и повела в ближайшее кафе, которое смогла найти. Там она рассказала ему, что знает про его измену.

Пара ехала домой в молчании, но спустя два дня Лин согласилась надеть кольцо и «сыграть роль невесты». Однако спустя два месяца Тиффани и бойфренд все же расстались.

«Он никогда не сможет вернуть мое доверие. Я так много вложила в эти отношения», — объяснила американка.

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