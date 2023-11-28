Женщина узнала об измене бойфренда, когда он делал ей предложение

Женщина из США рассказала, что случайно узнала об измене бойфренда, когда он собирался сделать ей предложение, пишет Independent.

По словам Тиффани Лин, она встречалась со своими парнем два года и «безумно любила его». В один из дней мужчина решил сделать ей предложение и отвез в парк аттракционов.

«Он собирался покататься на одном из аттракционов и отдал мне свой телефон со словами: «Сними это, я хочу, чтобы ты увидела, что произойдет», — вспоминает американка.

Однако перед этим бойфренд Тиффани, судя по всему, забыл отключить уведомления. На его телефон внезапно начали приходить текстовые сообщения.

«Оказалось, сообщения были от его любовницы, с которой он возился все время, пока мы вместе», — продолжила Лин.

Женщина добавила, что любовница была очень зла, потому что мужчина за несколько часов отменил с ней встречу.

«И я стою в толпе с сотнями людей, может быть, даже с тысячами людей, пытаясь держать руки ровно и снимать то, что происходит, пока он делает предложение и объявляет об этом всей этой чертовой арене», — описывает свои чувства Тиффани.

После того, как мужчина сделал ей предложение, Лин ничего не ответила, а схватила его за руку и повела в ближайшее кафе, которое смогла найти. Там она рассказала ему, что знает про его измену.

Пара ехала домой в молчании, но спустя два дня Лин согласилась надеть кольцо и «сыграть роль невесты». Однако спустя два месяца Тиффани и бойфренд все же расстались.

«Он никогда не сможет вернуть мое доверие. Я так много вложила в эти отношения», — объяснила американка.

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