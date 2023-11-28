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Жителей Сочи предупредили о смерчах 28 ноября

Смерчи ожидаются в акватории Сочи до окончания 28 ноября

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eyeclick/Global Look Press

Смерчи над морем в Сочи от микрорайона Магри до поселка Веселое в Адлерском районе прогнозируют синоптики до окончания 28 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на метеорологов.

«До конца дня 28 ноября на участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем», — отметили в мэрии

На случай происшествий, связанных с непогодой, мобилизованы городские службы. Жителей призвали соблюдать элементарные меры безопасности. По прогнозу синоптиков, в горах Сочи будет снегопад.

В ночь на 28 ноября в Сочи прошел мощный град. Курортный город покрылся ледяной коркой.

27 ноября из-за непогоды, которая была вызвана штормом, в Сочи деревья упали на контактную линию железнодорожных путей. В связи с этим на место происшествия были направлены ремонтно-восстановительные бригады РЖД.

Накануне МЧС объявляло штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Симферополе на период 25-27 ноября 2023 года. 26 и 27 ноября ожидалось усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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