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В Волгограде двое детей не захотели жить с отчимом и ушли из дома

В Волгограде дети ушли из дома, чтобы не жить с отчимом

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Shutterstock

В Волгограде дети ушли из дома и оставили матери записку с требованиями для их возвращения. Об этом сообщает V1.

Инцидент произошел в Красноармейском районе города. Дети десяти и четырех лет ушли из дома 26 ноября. В записке матери они сообщили, что не хотят жить с отчимом и вернутся, только когда из дома уйдет он. Младшие члены семьи также указали место, где мать сможет их найти. Впоследствии там детей не обнаружили.

Позже обоих несовершеннолетних нашли, но это произошло случайно. Как сообщает URA.RU, местная жительница заметила пропавших по дороге на работу и отвела в полицию. На данный момент правоохранители выясняют, почему дети не хотели находиться в одном доме с новым возлюбленным матери.

Ранее в Волгограде мужчина отправился на отдых с друзьями и пропал.

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