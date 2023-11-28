В российском регионе автобус с пассажирами съехал в кювет и опрокинулся

На трассе Екатеринбург — Серов произошло ДТП с пассажирским автобусом. Об этом изданию «Тамильский рабочий» сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, инцидент случился на 114-м километре трассы. Водитель автобуса Golden Dragon следовал по междугороднему маршруту №506 из аэропорта Кольцово в Нижний Тагил. Внезапно он не справился с управлением и съехал с проезжей части, после чего транспортное средство опрокинулось. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Всего в салоне автобуса находились 12 пассажиров и водитель. По данным ТАСС, двух пострадавших отправили в больницу.

До этого во Владивостоке водитель иномарки на большой скорости врезался в двери магазина. Авария произошла в жилом комплексе на Сочинской улице, в ней никто не пострадал. Водитель машины заявил, что она вышла из-под контроля из-за попадания коврика под педаль газа. В результате этого автомобиль въехал в двери магазина.

Ранее в Ленинградской области сотрудники ГИБДД задержали угонщика, который врезался на чужом Kia Sorento в дерево на территории садового товарищества.