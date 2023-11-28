В Херсоне после воздушной тревоги поврежден завод

В подконтрольном Киеву городе Херсоне поврежден завод. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава подчиненной украинским властям областной военной администрации Александр Прокудин.

При этом он не уточнил, о каком заводе шла речь. Тем не менее на территории зафиксированы повреждения, утверждает Прокудин.

Ночью и утром в Херсоне несколько раз объявлялась воздушная тревога.

23 ноября украинские власти уже сообщали о повреждении заводов в Херсоне. Как говорилось в заявлении Прокудина, инфраструктурные объекты оказались повреждены в результате ночных ударов по населенному пункту. При этом Прокудин подчеркнул, что речь идет о «заводской территории».

24 ноября в подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

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