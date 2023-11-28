Макрон подтвердил, что ХАМАС освободил из плена трех французских подростков

Французский президент Эмманюэль Макрон подтвердил, что трое несовершеннолетних граждан Франции, ранее захваченных движением ХАМАС, были освобождены. Об этом со ссылкой на персональную страницу Макрона в социальной сети X сообщает ТАСС.

По словам главы государства, ХАМАС освободил трех французских подростков в возрасте от 12 до 16 лет. Макрон подчеркнул, что Париж продолжает добиваться всех захваченных 7 октября во время нападения ХАМАС на Израиль заложников.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что Израиль освободит 33 палестинских заключенных.

До этого сообщалось, что группа освобожденных палестинцами заложников, состоящая из 11 человек, направляется на израильскую территорию.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.