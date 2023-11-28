Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Макрон подтвердил, что ХАМАС освободил из плена трех французских подростков

Макрон подтвердил, что из Газы были освобождены три французских подростка

close
100%
Global Look Press

Французский президент Эмманюэль Макрон подтвердил, что трое несовершеннолетних граждан Франции, ранее захваченных движением ХАМАС, были освобождены. Об этом со ссылкой на персональную страницу Макрона в социальной сети X сообщает ТАСС.

По словам главы государства, ХАМАС освободил трех французских подростков в возрасте от 12 до 16 лет. Макрон подчеркнул, что Париж продолжает добиваться всех захваченных 7 октября во время нападения ХАМАС на Израиль заложников.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что Израиль освободит 33 палестинских заключенных.

До этого сообщалось, что группа освобожденных палестинцами заложников, состоящая из 11 человек, направляется на израильскую территорию.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий