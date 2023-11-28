У берегов Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,5 у побережья Папуа — Новой Гвинеи на юго-западе Тихого океана. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Согласно информации геослужбы, очаг подземных толчков находился на глубине 12,3 километра, эпицентр стихии располагался в 65 километрах к западу от города Вевак с населением свыше 25 тыс. человек в провинции Восточный Сепик.

Данные о пострадавших и разрушениях не поступали, угроза цунами не объявлялась.

По оценке сейсмологов, данное землетрясение не должно причинить значительного ущерба.

Незадолго до этого центральное метеорологическое бюро Тайваня сообщало, что остров сотрясло землетрясение.

В середине ноября в Камчатском филиале единой геофизической службы РАН заявили, что в Петропавловске-Камчатском, Елизове и Вилючинске жители зафиксировали землетрясение.

Ранее в США выяснили, что толчки могут ощущаться через столетия после землетрясения.