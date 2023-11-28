Стало известно, в какие страны россияне стали чаще путешествовать осенью

Серьезнее всего этой осенью вырос интерес российских путешественников к Японии и Кубе: количество отельных заказов в обеих странах за год увеличилось в 9 раз. Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Также многие туристы стали чаще ездить в Сингапур: гостиницы в стране стали бронировать в 5 раз больше. Еще в 3 раза популярнее стали осенние поездки в Катар, в 2,5 раза — путешествия в Южную Корею и в 2 раза — в Перу и Вьетнам.

Кроме этого, в сравнении с осенью 2022-го сильно вырос спрос на отдых в Малайзии: доля страны увеличилась на 80%. Также более востребованными стали поездки на Филиппины (+67%) и в Черногорию (+66%).

В топ-20 направлений, ставших популярнее в этом году, вошли Азербайджан (+60%), Таиланд (+59%), Шри-Ланка (+55%), Индия (+51%), Румыния (+50%), Индонезия (+38%), Бразилия (+33%), Швейцария (+25%), ОАЭ (+19%) и Италия (+18%).

Ранее турагентства назвали самые популярные у россиян направления на Новый год.