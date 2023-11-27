В российском зернохранилище сгорело 15 тонн семечек

В Челябинской области при пожаре в зернохранилище сгорел урожай семечек. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Инцидент случился 27 ноября в зернохранилище Варненского района, загорелась зерносушилка.

«В результате пожара повреждена зерносушилка на площади 10 квадратных метров, уничтожены 15 тонн семечек», — цитирует канал представителей МЧС России.

На месте пожара работали девять пожарных и три единицы спецтехники. Пострадавших нет. Причины пожара уточняются.

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