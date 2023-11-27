Число отключенных из-за стихии от электроснабжения потребителей снизилось до 1 млн

Число абонентов, отключенных от электроснабжения в южных регионах РФ, уменьшилось до одного млн. человек. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российского Министерства энергетики.

По информации ведомства, в настоящее время специалисты продолжают устранять последствия непогоды в Крыму и Краснодарском крае. Также ведутся работы по восстановлению энергоснабжения в Дагестане, Ростовской области, Донецкой народной республике (ДНР), Херсонской области, Луганской народной республике (ЛНР) и Запорожской области.

«Количество отключенных от электроснабжения потребителей <...> по данным на 16:00 мск снизилось до одного млн человек», — говорится в заявлении.

В министерстве добавили, что всего в аварийно-восстановительных работах на юге страны принимают участие более 800 бригад специалистов. Речь идет о более 2,5 тыс. сотрудников и порядка 900 единиц специальной техники.

Представители ведомства уточнили, что до конца текущих суток в Дагестане и Ростовской области планируется завершить основной этап восстановления инфраструктуры. То же касается Краснодарского края.

Ожидается, что на территории Херсонской и Запорожской областей основные работы завершат к вечеру 28 ноября. В Крыму, ЛНР и ДНР восстановление электросетей продлится до конца 29 ноября.

До этого замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак сообщил, что без света остаются 1,2 млн жителей южных регионов страны. По его словам, изначально в подобной ситуации оказались 1,9 млн человек.

Ранее на Черноморское побережье обрушился самый мощный шторм за всю историю наблюдений.