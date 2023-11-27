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Минэнерго уточнило число россиян, которые остались без электричества из-за непогоды

Грабчак: около 1,2 млн человек остаются без электричества из-за плохой погоды

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Макс Ветров/РИА Новости

Около 1,2 млн человек остались без электричества в регионах России из-за неблагоприятной погоды. Об этом сообщил в эфире телеканала «России-24» замглавы Минэнерго Евгений Грабчак.

Он отметил, что в пяти регионах сначала были обесточены порядка 1,9 млн человек. Сейчас их количество уменьшилось до 1,2 млн.

«В основном это Южный федеральный округ, Северо-Кавказский федеральный округ, Республика Дагестан, Крым, Краснодарский край, Херсонская, Запорожская области, ЛНР, ДНР, Ростовская область», — перечислил Грабчак.

Он отметил, что на полное восстановление энергоснабжения в пострадавших российских регионах понадобится до трех дней. Он пояснил, что энергетики будут делать все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия стихии.

На Черноморское побережье обрушился самый мощный шторм за всю историю наблюдений. Скорость ветра достигала 144 км/ч. Пострадали десятки людей. В Крыму, Дагестане, на Кубани, в Ростовской области, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях около 2 млн человек остались без света, у многих нет воды. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Керченскую паромную переправу закрыли из-за шторма.

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