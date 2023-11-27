Суда в Черном море удалось вовремя вывести из зоны шторма

Суда в Черноморском бассейне из-за неблагоприятных погодных условий были вовремя выведены для штормования из опасных зон. Об этом сообщило правительство России в Telegram–канале.

«Морской транспорт также принял меры безопасности в связи с приближением сильнейшего шторма в Черноморском бассейне. Флот был своевременно выведен для штормования из небезопасных зон на рейды и в море», – говорится в сообщении.

В правительстве добавили, что из-за непогоды временно приостановлена керченская паромная переправа.

Метеорологи предупредили местных жителей об угрозе подъема уровня воды в реках. На побережье Черного моря ожидаются волны высотой до восьми метров, заявили эксперты.

Синоптики отмечают, что в Краснодарском крае продолжит действовать штормовое предупреждение. По их информации, шторм, пришедший из акватории Средиземного моря, не утихнет и 27 ноября. Они прогнозируют ливень с грозой и ураганный ветер до 35 метров в секунду.

До этого президент России Владимир Путин выслушал доклады о погодных бедствиях на юге страны. Глава государства переговорил по телефону с главой Крыма Сергеем Аксеновым, а также поручил правительству внимательно отнестись к ситуации в пострадавших регионах и принять меры по ликвидации последствий.

Ранее сообщалось, что сухогруз Blue Shark, который штормом выбросило на мель в Краснодарском крае, предварительно, не может получить помощь из-за отсутствия буксиров и плохих погодных условий.