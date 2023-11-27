Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Суда в Черном море удалось вовремя вывести из зоны шторма

Кабмин РФ: Суда в Черном море удалось своевременно вывести из опасной зоны

close
100%
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Суда в Черноморском бассейне из-за неблагоприятных погодных условий были вовремя выведены для штормования из опасных зон. Об этом сообщило правительство России в Telegram–канале.

«Морской транспорт также принял меры безопасности в связи с приближением сильнейшего шторма в Черноморском бассейне. Флот был своевременно выведен для штормования из небезопасных зон на рейды и в море», – говорится в сообщении.

В правительстве добавили, что из-за непогоды временно приостановлена керченская паромная переправа.

Метеорологи предупредили местных жителей об угрозе подъема уровня воды в реках. На побережье Черного моря ожидаются волны высотой до восьми метров, заявили эксперты.

Синоптики отмечают, что в Краснодарском крае продолжит действовать штормовое предупреждение. По их информации, шторм, пришедший из акватории Средиземного моря, не утихнет и 27 ноября. Они прогнозируют ливень с грозой и ураганный ветер до 35 метров в секунду.

До этого президент России Владимир Путин выслушал доклады о погодных бедствиях на юге страны. Глава государства переговорил по телефону с главой Крыма Сергеем Аксеновым, а также поручил правительству внимательно отнестись к ситуации в пострадавших регионах и принять меры по ликвидации последствий.

Ранее сообщалось, что сухогруз Blue Shark, который штормом выбросило на мель в Краснодарском крае, предварительно, не может получить помощь из-за отсутствия буксиров и плохих погодных условий.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий