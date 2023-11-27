В Гидрометцентре назвали шторм в Крыму самым сильным за всю историю исследований

Прошедший в Крыму шторм стал самым сильным за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Эксперт сравнил нынешнее стихийное бедствие с бурей, которая прошла во времена Крымской войны. Так, в Балаклаве 14 ноября 1854 года из-за урагана у побережья утонули более 30 кораблей флотилии союзников России — Англии, Турции, Франции и Сардинии. При этом Вильфанд отметил, что тогда метеорологических наблюдений не велось.

На Черноморское побережье обрушился самый мощный шторм за всю историю наблюдений. Скорость ветра достигала 144 км/ч. Пострадали десятки людей. В Крыму, Дагестане, на Кубани, в Ростовской области, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях около 2 млн человек остались без света, у многих нет воды. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее синоптик рассказала, откуда сильный шторм пришел в Крым.