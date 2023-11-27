В ХМАО активист вышел на пикет в костюме Деда Мороза и потребовал отставки мэра города

Коммунист из Урая Дмитрий Зеленский пикетировал городскую администрацию в костюме Деда Мороза. Об этом сообщает URA.RU.

Требуя отставки мэра, мужчина, одетый в новогодний костюм, вышел к зданию местной администрации с плакатом: «Загадывайте желание: отставка Главы и Администрации города Урай за бездействие и плохую уборку снега». Акцию прокомментировал депутат гордумы Леонард Насибуллин.

«Зеленский вышел на пикет в костюме Деда Мороза. По его мнению, чиновники не справляются с уборкой снега. Кроме указаний чиновникам, он успевал раздавать и конфеты проходящим мимо детям», — отметил Насибуллин.

О реакции властей и правоохранительных органов в связи с деятельностью пикетчика данных не поступало.

Сам Зеленский заявил, что решил переодеться в Деда Мороза на пятый день пикетирования. На своей странице в соцсетях он заявил, что на происходящее отреагировал депутат-самовыдвиженец Евгений Ребякин и уже начал разгребать снежные завалы в районе, от которого выдвигался как кандидат в депутаты.

«После обеда решил вызвать в помощь волшебные силы в виде Деда Мороза. Вот так приходится бороться с нерадивыми чиновниками. Глава города на диалог не идет (как обычно), видимо, шапка царя приросла окончательно», — подытожил активист.

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