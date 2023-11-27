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Стало известно, когда в Краснодарском крае восстановят движение поездов

Поезда на побережье в Краснодарском крае намерены запустить к вечеру 27 ноября

Движение пассажирских поездов на побережье Краснодарского края планируют восстановить к вечеру 27 ноября. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«По информации РЖД, полностью движение будет восстановлено как обычное движение к 22:00 [мск]», — уточнил глава местной администрации.

Он добавил, что в настоящее время в городе Туапсе наблюдается скопление людей, которые не могут покинуть населенный пункт из-за приостановки движения поездов. Как сказал Кондратьев, граждан максимально обеспечивают горячим питанием.

Более того, власти приняли меры для размещения оказавшихся в непростой ситуации людей. По словам губернатора региона, сейчас у туристов есть возможность дождаться возобновления движения поездов в комфортных условиях.

Утром 27 ноября в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги сообщили о приостановке движения поездов на побережье Краснодарского края. По данным ТАСС, всего из-за непогоды произошла задержка 50 пассажирских составов.

Позже представители «Федеральной пассажирской компании» (ФПК) заявили, что организация вернет деньги людям, чьи поезда задержались из-за ухудшения погодных условий в Краснодарском крае. Также пассажирам предложили обменять билеты, пообещав не взимать дополнительную плату.

Ранее на Черноморское побережье обрушился самый мощный шторм за всю историю наблюдений.

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