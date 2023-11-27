Баязитова попросила прокурора позволить СМИ освещать дело

Журналистка Александра Баязитова, подозреваемая в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка, заявила перед заседанием суда, что уже давно просит прокурора предоставить СМИ возможность слушать оглашение приговора и снимать, передает корреспондент «Газеты.Ru». При этом, по словам Баязитовой, прокурор спрятался за тумбочкой и делает вид, что его нет.

«Я прошу прокурора уже в который раз установить законность, несмотря на то, что Басманный суд Москвы полгода назад ввел блок на распространение заседаний, я прошу прокурора все-таки посодействовать в установлении законности, чтобы все журналисты могли нормально пройти, послушать оглашение приговора и снимать. Но, к сожалению, ни прокуратура, ни Басманный суд такой возможности не дают вам. Я уже который раз прошу, но прокурор спрятался за тумбочкой и делает вид, что его нет», — сказала она.

27 ноября Басманный суд Москвы приговорил журналистку и администратора Telegram-канала «Адские бабки» Александру Баязитову к пяти годам заключения, а медиатехнолога Ольгу Архарову к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима по обвинению в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова.

Журналистку Александру Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову подозревали в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. 15 ноября представитель гособвинения заявил, что считает вину подсудимых в вымогательстве полностью доказанной, попросив приговорить Баязитову к 14 годам колонии общего режима, а Архарову — к 13 годам. Архарова частично признала себя виновной, но потом отказалась от своих показаний. Баязитова свою вину отрицает. По данному делу также проходит Инна Чурилова, которая тоже администрировала Telegram-каналы. Чурилова получила четыре года условно по ст. 163 УК («вымогательство»), признала вину и раскаялась.

Ранее сообщалось, что Ушаков попросил суд избрать в отношении обвиняемых наказание, не связанное с лишением свободы.