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Золотой песок в чехле смартфона пытался вывезти из России гражданин Китая

В Благовещенске задержан гражданин Китая, который пытался вывезти золотой песок

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В Амурской области таможенники обнаружили контрабанду в чехле смартфона гражданина Китая. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы в Telegram-канале.

Более 185 граммов золота в виде песка пытался вывезти через таможню в Благовещенске 48-летний гражданин КНР, мужчина возвращался на родину. Часть контрабандного товара он спрятал в чехле смартфона, остальное смешал с шампунем и зубной пастой и надеялся пройти через пункт пропуска.

Обнаружить контрабанду удалось с помощью специальной рентгенустановки, мужчина признался, что целенаправленно спрятал золотой песок, зная о запрете на вывоз драгоценных металлов из России. Гражданину КНР грозит уголовная ответственность.

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