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«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о продлении «дачной амнистии»

ЕР предложила увеличить срок действия «дачной амнистии» до 2031 года

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Партия «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о продлении до 2031 года «дачной амнистии» для зданий и сооружений общего пользования садовых некоммерческих товариществ (СНТ). Об этом сообщил первый зампред Совфеда, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Он уточнил, что речь идет о постройках, возведенных до 2004 года.

Андрей Турчак пояснил, что сейчас здания и сооружения общего пользования СНТ можно поставить на кадастровый учет и осуществить государственную регистрацию прав в упрощенном порядке. Достаточно лишь правоустанавливающего документа, декларации, составленной председателем товарищества, без подготовки техплана.

«В текущей редакции закона действие нормы заканчивается 1 января 2024 года и зарегистрировать эти постройки можно будет только через суд, поскольку на них зачастую отсутствуют необходимые разрешения», — уточнил секретарь генсовета ЕР.

Законопроект «Единой России» призван продлить действие «дачной амнистии» для зданий и сооружений, относящихся к имуществу общего пользования садоводческих и огороднических товариществ, до 2031 года.

Напомним, ранее по инициативе «Единой России» «дачная амнистия» на жилые и садовые дома была продлена до 1 марта 2031 года.

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