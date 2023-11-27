Россиянку задержали за склонение военных к переходу на сторону ВСУ

Федеральная служба безопасности задержала в Самаре местную жительницу, которая, по версии силовиков, агитировала российских военных к переходу на сторону вооруженных сил Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

ФСБ считает, что женщина была пособницей украинских спецслужб. Она якобы уговаривала военнослужащих примкнуть к ВСУ в интернете, а в качестве аргументов использовала информацию с порталов, дискредитирующих ВС РФ.

В отношении жительницы Самары возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ (Государственная измена).

Другого предполагаемого пособника спецслужб Украины 4 июля задержали в Тюмени. Следствие считает, что он пытался склонить офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации.

До этого завербованного украинской стороной диверсанта задержали в ДНР. Как рассказал глава республики Денис Пушилин, мужчине поставили задачу подорвать объекты критической инфраструктуры в регионе. Если бы ему удалось осуществить запланированное, то многие жители ДНР могли остаться без тепла.

Ранее в Брянской области задержали мужчину, пытавшегося вступить в ряды ВСУ.