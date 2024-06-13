Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Регулярное вдыхание ментола может смягчить симптомы болезни Альцгеймера

The Conversation: регулярное вдыхание ментола смягчило деменцию у мышей

close
100%
Shutterstock

У мышей с болезнью Альцгеймера, которые вдыхали ментол, улучшились когнитивные способности. О результатах эксперимента сообщает The Conversation.

Болезнь Альцгеймера — неизлечимое заболевание, при котором из-за потери нервных клеток развиваются нарушения памяти, мышления и социальных навыков. На поздних стадиях больные могут не узнавать родственников и неспособны обслуживать себя в быту.

В предыдущем исследовании авторы новой работы обнаружили, что регулярное вдыхание ментола может усилить иммунный ответ у мышей. Теперь ученые выяснили, что воздействие ментола в течение шести месяцев помогает животным с болезнью Альцгеймера улучшить память и обучаемость.

Исследователи обнаружили, что ментол снижает уровни белка интерлейкина-1, который усиливает воспаление в мозге, тем самым способствуя потере памяти при болезни Альцгеймера. Также ментол улучшил работу Т-регуляторных клеток иммунитета, которые помогают контролировать воспаление.

После дополнительных исследований с участием людей тренировки обоняния могли бы стать средством для лечения или замедления болезни Альцгеймера.

Ранее врач объяснила, чем деменция отличается от болезни Альцгеймера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами