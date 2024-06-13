Названо неочевидное опасное последствие депрессии у молодых

Ученые из Университета Бордо во Франции установили, что депрессия в молодости может быть причиной снижения когнитивных способностей в возврате 55 лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.

В исследовании приняли участие 3117 человек, средний возраст которых составил 30 лет. Каждые пять лет участники заполняли специальные психологические опросники для выявления наличия и оценки тяжести симптомов депрессии. Испытуемых просили сообщить, замечают ли они изменения в качестве своего сна, аппетита, способности к концентрации внимания и психологическом состоянии. Через некоторое время, когда участникам было в среднем по 55 лет, исследователи проинструктировали их пройти дополнительную серию тестов для оценки памяти и мышления.

Результаты показали, что выраженные симптомы депрессии коррелировали с ухудшением вербальной памяти и скорости обработки информации. При этом такая взаимосвязь была ярке выражена у темнокожих участников по сравнению с белыми. По мнению ученых, наличие депрессии может увеличивать риск развития полноценной деменции в более позднем возрасте.

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