Сейм Литвы одобрил призыв на службу в армию для выпускников школ

Литовский парламент одобрил призыв юношей на срочную службу в армию сразу после окончания общеобразовательной школы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на премьер-министра Ингрида Шимоните.

«Главное, что в этом законопроекте заложен принцип, который будет действовать для всех», — заявила, выступая в Сейме.

В сообщении обратили внимание, что срочная армейская служба рассчитана на девять месяцев. За это проголосовали 85 депутатов, трое высказались против призыва выпускников.

По новому порядку, 17-летние юноши обязаны направить в призывные пункты свои контакты, заполнить анкеты и пройти медкомиссию. В 18 лет, сразу после выпускных экзаменов в школе, их могут отправить служить.

По словам министра обороны Лауринаса Касчюнаса, это следует считать шагом в сторону всеобщего призыва.

До этого стало известно, что на Украине сбежавших уклонистов сразу отправят в военкомат.

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