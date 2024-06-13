Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сейм Литвы одобрил призыв на службу в армию для выпускников школ

В Литве начнут призывать на срочную службу в армию сразу после окончания школы

close
100%
Shutterstock/FOTODOM

Литовский парламент одобрил призыв юношей на срочную службу в армию сразу после окончания общеобразовательной школы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на премьер-министра Ингрида Шимоните.

«Главное, что в этом законопроекте заложен принцип, который будет действовать для всех», — заявила, выступая в Сейме.

В сообщении обратили внимание, что срочная армейская служба рассчитана на девять месяцев. За это проголосовали 85 депутатов, трое высказались против призыва выпускников.

По новому порядку, 17-летние юноши обязаны направить в призывные пункты свои контакты, заполнить анкеты и пройти медкомиссию. В 18 лет, сразу после выпускных экзаменов в школе, их могут отправить служить.

По словам министра обороны Лауринаса Касчюнаса, это следует считать шагом в сторону всеобщего призыва.

До этого стало известно, что на Украине сбежавших уклонистов сразу отправят в военкомат.

Ранее в минобороны ФРГ обозначили сроки возможного нападения России на НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами