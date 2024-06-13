Канада ввела санкции против Третьяка

Канада ввела санкции против главы Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Третьяк с 2006 года занимает должность президента ФХР. Во время игровой карьеры прославился выступлениями за московский ЦСКА. Третьяк — первый советский хоккеист, включенный в Зал славы мирового хоккея в Торонто.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее сообщалось, что новый сезон КХЛ станет рекордным по продолжительности.