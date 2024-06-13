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Канада добавила авиакомпанию и несколько СМИ в список антироссийских санкций

Канада ввела санкции против авиакомпании «Победа» и издания «Российская газета»

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Marcelo Machado De Melo/Global Look Press

Правительство Канады расширило санкции в отношении России, включив в соответствующий перечень авиакомпанию «Победа», издание «Российская газета» и телеканал «Санкт-Петербург». Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

«Канада ввела санкции против авиакомпании «Победа» и ряда СМИ», — указывается в заявлении.

Более того, под ограничения подпали хоккеист Владислав Третьяк, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и другие.

Перед этим министерство финансов Соединенных Штатов наложило ограничительные меры на авиакомпанию-лоукостер «Победа».

В конце мая Канада ввела санкции против двух граждан России и шести компаний, обвинив их в вовлеченности в передаче оружия РФ из Северной Кореи.

Ранее во Франции пожаловались на вред от антироссийских санкций.

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