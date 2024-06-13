«Коррозия Металла» ждет, когда власти Нижнего Новгорода извинятся и вернут водку

Лидер российской группы «Коррозия Металла» Сергей Паук Троицкий заявил, что коллектив взял паузу в концертной деятельности после инцидента с облавой в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает RTVI.

«До извинений нижегородской власти и возвращения украденной пиццы и водки группа «Коррозия Металла» временно прекращает свои выступления на территории Российской Федерации», — подчеркнул музыкант.

По словам Троицкого, рокеры не хотят давать концерты, поскольку не могут обещать «трэш-угар» и гарантировать безопасность своим слушателям, а также самим участникам группы. При этом Троицкий уверил, что этот вопрос на данный момент решается «на самом высоком уровне».

Сейчас, заявил фронтмен «Коррозии Металла», коллектив планирует записывать песни для нового альбома и проводить онлайн-концерты «из противоатомного бункера в Пауковке-1».

В ночь на 28 апреля на концерте группы «Коррозия металла» в Нижнем Новгороде был задержан лидер коллектива Сергей «Паук» Троицкий, два гитариста и около 40 зрителей. Силовики ворвались в клуб, раздевали посетителей и искали у них татуировки.

Директор группы Мария Рунова объяснила, что силовиков заинтересовал мерч группы — на нем были нарисованы «древнеславянские символы в виде различных образов солнца с загнутыми по кругу лучами». В тот же день стало известно, что суд оштрафовал Троицкого за демонстрацию нацистской символики на 1 тысячу рублей. Его признали виновным в административном правонарушении. На такую же сумму были оштрафованы задержанные музыканты.

Ранее Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) рассказал, почему не вернется в Россию.