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Американский политолог назвал причину укрепления позиций России на Украине

Политолог Миршаймер: Россия укрепляет позиции на Украине из-за недоверия Западу

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Евгений Биятов/РИА Новости

Россия не доверяет обещаниям политиков стран Запада, поэтому продолжает укреплять свои позиции на Украине. Об этом заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Deep Dive.

Он отметил, что Россия не может верить Западу, который говорит о мире, поставляя Украине вооружение. Даже если лидеры западных стран договорятся о прекращении огня, всегда есть вероятность, что президент США или Украины переизберется и начнет новый конфликт.

«Вот почему у России сейчас есть стимул как можно сильнее укрепить свои позиции на Украине», — подчеркнул политолог.

13 июня бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в ловушку в Харьковской области и теряют резервы и вооружения.

Днем ранее бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков предсказал, что конфликт между Россией и Украиной станет ослабевать после «генерального сражения», которое произойдет в августе-сентябре 2024 года в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Ранее экс-разведчик США предрек Украине потерю 50 процентов территории к концу СВО.

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