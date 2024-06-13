УЕФА указал Россию среди вещателей Евро-2024

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на сайте организации указал указал российский телеканал «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатр Okko среди вещателей предстоящего Евро-2024.

В этот список они попали несмотря на отстранение российских клубов и сборной от участия в турнирах под эгидой организации.

Чемпионат Европы 2024 года стартует в Мюнхене 14 июня матчем сборных Германии и Шотландии. Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финальной игре Евро-2020 итальянцы на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в серии пенальти переиграли национальную команду Англии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее сообщалось, что испанская прокуратура запросила для Карло Анчелотти пять лет тюрьмы.